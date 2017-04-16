Kuzey Kore bir füze denemesi daha gerçekleştirdi

ABD Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada balistik füzenin 'neredeyse anında patladığı' belirtildi. Açıklamada, füzenin hangi tip olduğunun anlaşılması için incelemelerin sürdüğü kaydedilirken, "Müttefiklerimiz Güney Kore ve Japonya'yla güvenliğin sağlanması için yakın çalışma halindeyiz" denildi.

'GÜNEŞ GÜNÜ' KUTLAMALARINDAN SAATLER SONRA

Kuzey Kore füze denemesinden saatler önce, ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un 105. doğum günü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen 'Güneş Günü' kutlamaları çerçevesinde, uzun menzilli füzelerinin de yer aldığı bir askeri geçit düzenlemişti.

Kuzey Kore daha önce dün yeni bir füze denemesi yapacağını açıklamıştı. Bölgede artan gerginlik çerçevesinde ABD de bir uçak gemisinin de yer aldığı filoyu Kore açıklarına göndermişti.

Kuzey Kore'nin füze denemesi, Çin'in bölgede tansiyonun yükseldiğine dair ABD'yi uyarmasının hemen ertesinde meydana geldi.