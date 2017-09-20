Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore BM Büyükelçisi Ja Song Nam, Trump kürsüdeyken salonu terk etti!

BM'nin 72. birleşimine Kuzey Kore BM Büyükelçisi Ja Song Nam damgasını vurdu. Nam Trump kürsüdeyken herkesin gözü önünde salonu terketti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin New York kenti'nde Birlemiş Milletlerin 72. Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasıyla açılışı gerçekleştirilen Genel Kurul'a son zamanların en büyük gerginlik kaynağı Kuzey Kore damgasını vurdu.

TRUMP'IN KONUŞMASINI DİNLEMEDİ

Konuşma için kürsüye gelen Trump liderleri selamladıktan sonra hitabına başladı. ABD Başkanının konuşması sırasında delege koltuklarında bir hareketlilik meydana geldi, bir kişinin Trump konuşurken ayağa kalkarak salonu terk ettiği görüldü.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/09/20/200920172218459063290_3.jpg>

KUZEY KORE'Yİ YOK ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderini "İntihar misyonu olan roket adam" şeklinde tanımlayarak Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.

<img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2017/09/20/200920172219029060705_3.jpg>

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı: ABD teröristlere bedava silah veriyor

Cumhurbaşkanı: ABD teröristlere bedava silah veriyor

Türk kahvesinin faydaları

Türk kahvesinin faydaları

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

Toyota KP30 yeniden yollarda

Toyota KP30 yeniden yollarda

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA