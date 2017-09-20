Kuzey Kore BM Büyükelçisi Ja Song Nam, Trump kürsüdeyken salonu terk etti!
BM'nin 72. birleşimine Kuzey Kore BM Büyükelçisi Ja Song Nam damgasını vurdu. Nam Trump kürsüdeyken herkesin gözü önünde salonu terketti.
ABD'nin New York kenti'nde Birlemiş Milletlerin 72. Genel Kurulu gerçekleştiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasıyla açılışı gerçekleştirilen Genel Kurul'a son zamanların en büyük gerginlik kaynağı Kuzey Kore damgasını vurdu.
TRUMP'IN KONUŞMASINI DİNLEMEDİ
Konuşma için kürsüye gelen Trump liderleri selamladıktan sonra hitabına başladı. ABD Başkanının konuşması sırasında delege koltuklarında bir hareketlilik meydana geldi, bir kişinin Trump konuşurken ayağa kalkarak salonu terk ettiği görüldü.
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KUZEY KORE'Yİ YOK ETMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderini "İntihar misyonu olan roket adam" şeklinde tanımlayarak Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.
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