Kuzey Kore: 'Büyük olaya' hazır olun

ABD Başkanı Donald trump'ın Kuzey Kore'yi nükleer silah denemelerinden vazgeçmesi için sert bir dille uyarması ve ardından Kore yarımadası açıklarına savaş gemilerini göndermesiyle başlayan gerilim artarak devam ediyor.

ABD'nin Kuzey Kore'ye verdiği sert mesajlardan sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Trump telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada memnuniyetini ifade ederken, "Dün gece Çin liderinden Kuzey Kore'nin tehditleriyle ilgili çok güzel bir telefon aldım" dedi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin lideri iki ülke arasındaki krizin barış yoluyla çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Trump ise Çin liderine, Kore'ye iletmesi amacıyla, nükleer silah denemelerinden kesin olarak vazgeçilmesi mesajını iletti.

'PERŞEMBE GÜNÜ HAZIR OLUN'

Gerilimi daha da artıran hamle ise gece saatlerinde geldi. ABD'nin nükleer silah denemesini kırmızı çizgi ilan eden açıklamaları sonrasında, Kuzey Kore yönetimi ülkedeki yabancı basın mensuplarına 'perşembe günü büyük ve önemli bir olay' için hazırlık yapmalarını istedi.

Genelde dış dünyaya kapılarını kapatan Pyongyang, büyük askeri silah denemeleri öncesinde basın mensuplarına çalışma izni veriyor.

Ülke aynı zamanda 15 Nisan'da gerçekleşecek kurucu lideri Kim İl-sung'un 105. doğum yıldönümü gösterilerine de hazırlanıyor. Bu gösteriler genelde askerlerin resmi geçitlerine ve yeni geliştirilen silahların denemelerine sahne oluyor.

TÜNELDE NÜKLEER CİHAZ DENEMESİ Mİ?

Öte yandan ABD'li bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları iddialara göre, ABD'li yetkililer Pyongyang yönetiminin önümüzdeki günler içinde bir tünelde nükleer silah denemesi yapacağını düşünüyor. İsmi belirtilmeyen resmi bir kaynak, 'Şu anda yorum yapmak istemiyoruz ancak çok yakından takip ediyoruz' dedi.