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Kuzey Kore daha fazla uydu fırlatmayı planlıyor

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, gelecek dönemde daha fazla sayıda uydu fırlatmayı planladıklarını söyledi.

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Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, gelecek dönemde daha fazla sayıda uydu fırlatmayı planladıklarını söyledi.
 
Kim, BM Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin daha fazla uydu fırlatmayı planladığını belirterek, "ABD, bizim dış uzayı barışçıl şekilde geliştirme çabalarımızı engellemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.
 
Kuzey Kore'nin uzay geliştirme aktivitelerinin her açıdan yasal temele dayandığını öne süren Kim, "ABD, en fazla sayıda uydu fırlatan ülke olmasına rağmen hala bizim uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olduğumuzu iddia ediyor. Bu mantıksız bir iddia ve kesinlikle çifte standarttır." dedi.
 
Kim, dün BM'de yaptığı açıklamada da Kore Yarımadası'ndaki durumun sonucu belli olmayan bir noktaya geldiğini ve her an nükleer savaşın çıkabileceğini söylemişti.
 
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay New York'ta yapılan 72. BM Genel Kurulu toplantısındaki konuşmasında, nükleer programını sürdürmesi halinde bu ülkeye karşı gerekli tüm adımları atmaya hazır oldukları mesajını vererek "(Kuzey Kore lideri) Roket adam, hem kendisi hem de rejimi için intihar misyonunda. Eğer ABD, kendini ve müttefiklerini savunmak zorunda kalırsa Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten başka seçeneği kalmayacak. ABD buna hazırdır, isteklidir ve bunu yapabilir. Ancak buna gerek kalmamasını umuyorum." ifadesini kullanmıştı.
 
Pyongyang, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı. Bu denemenin ardından ABD tarafından hazırlanan ve Kuzey Kore yönetimine yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti.

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