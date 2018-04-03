Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Çin, Azerbaycan ve Rusya'yı ziyaret edecek

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, Çin ziyaretinin ardından perşembe ve cuma günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek.



Bakanın Bakü'de 'Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) bakanlar düzeyindeki toplantısına katılacağı açıklandı. Ri ardından Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.



Pyongyang'dan henüz bakanın temasları konusunda açıklama gelmedi ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın ziyareti konusunda çalışmalar yaptığını belirtmişti.



Uzmanlar Ri'nin Rusya ziyaretinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçen haftaki Çin ziyareti ilgili olduğunu ayrıca Kuzey Kore'nin, Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği zirveler öncesi diğer ülkelerin desteğini alma isteği içinde olduğunu söylüyor.



(Sputnik)