Kuzey Kore Dışişleri Bakan Ri, İsveç Dışişleri Bakanı Wallström ile görüştü

Bugün de bir araya gelecek Ri ve Wallström'un toplantılarına ilişkin açıklama yapılacağı belirtildi.

Ziyaretin, son yıllarda Kuzey Kore'den Avrupa'ya yapılan en üst düzey resmi ziyaret olduğu kaydedildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından AA muhabirine yapılan açıklamada, Pyongyang'daki İsveç Büyükelçiliğinin aynı zamanda ABD, Kanada ve Avustralya'nın diplomatik çıkarlarını da temsil ettiği hatırlatılarak, Wallström ve Ri arasındaki görüşmelerde İsveç'in ABD, Kanada ve Avustralya ile olan diplomatik varlığı, Kuzey Kore ile ilişkileri, Kore Yarımadası'ndaki güvenlik durumu gibi konuların ele alınacağı bildirildi.

Muhtemel Trump-Kim zirvesi

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'nın İsveç'e geliş nedeninin ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında mayısta yapılması beklenen görüşmenin arka planını hazırlamak olduğu ifade edildi.

Haberde, İsveç'in tarafsız ülke olarak mayıs ayında Trump-Kim zirvesine ev sahipliği yapabilmek için hazırlıklara başladığına dikkat çekildi.

Geçen hafta Trump'ın, Kim'den gelen görüşme davetini kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği belirtilmişti.