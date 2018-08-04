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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho: Tek taraflı olarak nükleer silahsızlanma istemiyoruz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Pyongyang’un ABD’nin nükleer silahlar konusundaki tutumundan hoşnut olmadığını belirterek, 'Tek taraflı olarak nükleer silahsızlanma istemiyoruz” dedi.

  • İHA
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, Singapur’da düzenlenen ASEAN 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ABD ve Kuzey Kore arasında imzalanan ve Kore adasının nükleer silahtan arındırılmasını amaçlayan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Kuzey Kore’nin Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 12 Haziran'da imzalanan anlaşmaya hala bağlı olduğunu belirten Yong-ho, öte yandan ABD’nin tavrının sürecin güvenilirliğini sarstığını söyledi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yong-ho, “ABD bizim endişelerimizi giderecek bir adım atmadığı sürece tek taraflı olarak ileriye dönük çalışmalarımız olmayacak” ifadelerini kullandı.

ABD ile anlaşmayı imzaladıklarından bu yana iyi niyet göstergesi olarak birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Yong-ho, özelikle nükleer çalışmaları durdurduklarını, nükleer test alanlarını dağıttıklarını hatırlattı. ABD’nin ise buna karşılık olarak bir şey yapmadığını belirten Yong-ho, “ABD yalnızca Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların korunması konusunda sesini yükseltiyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanma sürecini tamamlayabileceği konusunda olumlu düşüncelerinin olduğunu söyleyerek, bunun başarılabilmesi için Pyongyang üzerindeki ekonomik ve politik baskının korunması gerektiğini vurguladı.  

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