Kuzey Kore: Dünkü füze Guam saldırımızın ilk aşamasıdır
Kuzey Kore'den dünkü füze fırlatılmasına ilişkin açıklama geldi.
Dünkü Japonya üstünden geçen son balistik füze denemesiyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada "Dünkü füze Guam saldırımızın ilk aşamasıdır" denildi.
2 bin 700 kilometrelik fırlatma
Dün, 2 bin 700 kilometre yol alan füze, Japonya'nın Hokkaido Adası üstünden geçerek Büyük Okyanus'un kuzeyine düşmüştü.
ABD'nin Pasifik'teki üssü: Guam
Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidiyle odak haline gelen Batı Pasifik'teki ABD toprağı Guam'da ABD’nin 7 bin askeri bulunuyor. 170 bin nüfuslu adayı bir yılda ziyaret eden turist sayısı ise 1.5 milyon olarak ifade ediliyor
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.