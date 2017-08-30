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Kuzey Kore: Dünkü füze Guam saldırımızın ilk aşamasıdır

Kuzey Kore'den dünkü füze fırlatılmasına ilişkin açıklama geldi.

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Dünkü Japonya üstünden geçen son balistik füze denemesiyle ilgili Kuzey Kore'den yapılan açıklamada "Dünkü füze Guam saldırımızın ilk aşamasıdır" denildi. 

2 bin 700 kilometrelik fırlatma

Dün, 2 bin 700 kilometre yol alan füze, Japonya'nın Hokkaido Adası üstünden geçerek Büyük Okyanus'un kuzeyine düşmüştü.

ABD'nin Pasifik'teki üssü: Guam

Kuzey Kore'nin nükleer füze tehdidiyle odak haline gelen Batı Pasifik'teki ABD toprağı Guam'da ABD’nin 7 bin askeri bulunuyor. 170 bin nüfuslu adayı bir yılda ziyaret eden turist sayısı ise  1.5 milyon olarak ifade ediliyor

Ayrıntılar geliyor...

 
 

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