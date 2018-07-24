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Kuzey Kore fırlatma sahasında kilit öneme sahip tesisleri söküyor

Kuzey Kore'nin uydu fırlattığı başlıca sahasında kilit öneme sahip tesisleri sökmeye başladığı bildirildi.

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ABD'li araştırma grubu "38 North"un internet sitesinde, 20-22 Temmuz tarihlerinde çekilen uydu görüntülerinin, Kuzey Kore'nin Sohae fırlatma sahasında yürütülen sökme-parçalama faaliyetlerini ortaya koyduğu belirtildi.

Parçalanan tesisler arasında balistik füzelerle uzay araçlarına yakıt motorları için geliştirilen roket motor test rampası ve ray montaj işleme binasının bulunduğu belirtildi.

Güney Kore Devlet Başkanlığından bir yetkili, Seul yönetiminin de Kuzey Kore'de bu sahadaki sökme-parçalama faaliyetlerini fark ettiğini belirterek, bunun, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına "olumlu etkisi" olacağını ifade etti.

Uzmanlar ise bu tür adımların, tüm saha ortadan kaldırılmadan Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini azaltmayacağına işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

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