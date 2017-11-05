Kuzey Kore, Güney Kore ziyareti öncesi Trump'ı tehdit etti: Acımasızca cezalandırırız

Kuzey Kore, Asya turu kapsamında Güney Kore'yi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump'ı, "acımasızca cezalandırmakla" tehdit etti.

Yonhap Ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun, Trump'ı "ahmakça görüşleriyle" Kuzey Kore'yi "ciddi şekilde tahrik etmekle" suçlayan İngilizce açıklama yayımladı.



Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamada, Trump'ın, diğer ABD uzmanlarının, "pervasız şantajlarını durdurması ve elini Kore'nin işlerinden çekmesi gerektiğine" ilişkin sözlerini önemsemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Trump'ın ne zaman pervasız bir davranışta bulunduğunu kimse tahmin edemez. İhtiyatsız hareketini kontrol altına almanın tek yolu onu mutlak fiziksel güçle dize getirmektir. ABD, Kuzey Kore'nin iradesini yanlış değerlendirmesi ve pervasızca hareket etmeye kalkması halinde, sonrasında tüm güçlerin sefer edilmesiyle kararlı ve acımasız bir cezayla başa çıkmak zorunda kalacaktır. ABD'nin bunu önleyecek hiçbir enerjisi yok. Sonra pişmanlık duymak için çok geç olur."

Asya turunun ilk durağı Japonya'da bulunan Trump, yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, hiçbir diktatör, hiçbir rejim ve hiçbir ülke ABD'nin kararlılığını küçümsememeli." demişti.