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Kuzey Kore, Güney'i diplomatlarını ilticaya teşvikle suçladı

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'yi yurt dışında yaşayan Kuzey Kore vatandaşlarına ve özellikle diplomatlara yönelik siyasi ilticaya teşvik çabalarını artırmakla suçladı.

  • AA
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Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'yi yurt dışında yaşayan Kuzey Kore vatandaşlarına ve özellikle diplomatlara yönelik siyasi ilticaya teşvik çabalarını artırmakla suçladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir süre önce yurt dışındaki Kuzey Koreli diplomatların elektronik postalarına devlet medyasından gelmiş gibi gösterilen sahte mesajlar geldiğini, mesajlarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve sosyalist sistem hakkında karalayıcı içerikli yazıların yer aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü yetkilisi Wang Hwan, söz konusu yazıların Kuzey Kore vatandaşlarının kafasını karıştırmayı ve onları siyasi ilticaya teşvik etmeyi amaçladığını belirtirken, girişimi "siyasi terör" olarak tanımladı. Hwan, "Bu, egemen bir ülkede toplumsal kaosa ve kan dökmeye yönelik bir çabadır." diye konuştu.

Konuyla ilgili devlet medyasına yer alan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili Güney Kore hükümetini suçladı. Açıklamada Güney Kore ajanların son dönemde yurt dışındaki diplomatlara yönelik faaliyetlerini arttırdığı ve onlara doğrudan veya dolaylı yollarla ulaşarak saf değiştirmeye teşvik ettikleri savunuldu.

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