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Kuzey Kore: Her hafta füze deneyeceğiz

Üst düzey Kuzey Kore'li bir yetkili yaptığı açıklamada ABD ve Uluslararası gerginliğin artmasına rağmen ülkesinin füze denemelerine devam edeceğini belirtti.

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Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcı Han Seung-ryol Pyongyang BBC muhabiri John Sadwort'e verdiği demeçte, " Her hafta, her ay, her yıl füze denemesi gerçekleştireceğiz" dedi.
 
Bakan Yardımcısı Han Seung-ryol ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşılık, "Tam teşekküllü bir savaş olur" ifadelerine yer verdi.
 

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