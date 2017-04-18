Kuzey Kore: Her hafta füze deneyeceğiz
Üst düzey Kuzey Kore'li bir yetkili yaptığı açıklamada ABD ve Uluslararası gerginliğin artmasına rağmen ülkesinin füze denemelerine devam edeceğini belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcı Han Seung-ryol Pyongyang BBC muhabiri John Sadwort'e verdiği demeçte, " Her hafta, her ay, her yıl füze denemesi gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakan Yardımcısı Han Seung-ryol ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşılık, "Tam teşekküllü bir savaş olur" ifadelerine yer verdi.
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