Kuzey Kore: Her hafta füze deneyeceğiz

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcı Han Seung-ryol Pyongyang BBC muhabiri John Sadwort'e verdiği demeçte, " Her hafta, her ay, her yıl füze denemesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Yardımcısı Han Seung-ryol ABD'nin olası bir askeri müdahalesine karşılık, "Tam teşekküllü bir savaş olur" ifadelerine yer verdi.