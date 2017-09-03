Kuzey Kore hidrojen bombası denedi! Test sonrası 6.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini yaptığı bölgede, 10 km derinlikte meydana gelen depremin doğal yollardan olmadığı, insan etkisiyle olduğu belirtiliyor.

Pyongyang'dan yapılan açıklamada, başarılı bir hidrojen bombası denemesi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Kuzey Kore'nin 2017 içerisinde yaptığı altıncı nükleer denemesinin, diğer denemelerden tam 10 kat daha güçlü bir patlamaya yol açtığı ifade edildi. (habertürk)