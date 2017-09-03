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Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı

Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.

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Kuzey Kore krizinin tırmanışa geçtiği bugünlerde Kuzey Kore cephesinden tartışılacak bir açıklama daha geldi.

Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.

ATOM BOMBASI İLE HİDROJEN BOMBASI ARASINDAKİ FARK

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Hiroşima ve Nagasaki’de kullandığı ve 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan atom bombaları 13 ve 21 kilotonluk bir yıkım gücüne sahipti.

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