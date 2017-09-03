Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı
Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.
Kuzey Kore krizinin tırmanışa geçtiği bugünlerde Kuzey Kore cephesinden tartışılacak bir açıklama daha geldi.
Kuzey Kore, ileri düzeyde bir hidrojen bombası geliştirdiğini açıkladı.
ATOM BOMBASI İLE HİDROJEN BOMBASI ARASINDAKİ FARK
ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Hiroşima ve Nagasaki’de kullandığı ve 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan atom bombaları 13 ve 21 kilotonluk bir yıkım gücüne sahipti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.