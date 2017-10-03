Kuzey Kore, Japonya'yı 'nükleer bulutla' tehdit etti

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada "Japonya'nın Kuzey Kore'ye baskısı, Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltmesi, Japon adalarına nükleer bulutları getirecek bir intihar. Kimse durumun ne zaman bir nükleer savaşa dönüşeceğini bilmiyor. Ancak nükleer savaşın fitili ateşlenirse bu bir anda Japon adalarında patlar" dendi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe geçen ay BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada uluslararası toplumdan Pyongyang'a yönelik baskının arttırılmasını istemişti.

Abe "Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programını tamamen ve geri dönülemez şekilde terk etmesini sağlamalıyız. İhtiyaç duyulan diyalog değil baskı" demişti.

Kore Yarımadası'ndaki durum Kuzey Kore'nin bir dizi nükleer ve balistik füze denemesi yapmasının ardından kızışmıştı.

Kuzey Kore en son 15 Eylül'de bir balistik füze denemesi yapmış, füze 20 dakika sonra Büyük Okyanus'a düşmeden önce Japonya üzerinden mesafe kat etmişti.

Sputnik'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 11 Eylül'de şu ana kadar Kuzey Kore'ye yönelik en sert yaptırım paketini açıklamıştı.

2375 nolu yasa tasarısı Pyongyang'a yönelik petrol ihracını kısıtlamış, Kuzey Kore'nin tekstil ürünlerini ithal etmesini yasaklamıştı.