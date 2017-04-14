Kuzey Kore: Karargah hazır olduğunda deneyeceğiz
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song-ryol Associated Press'e yaptığı açıklamada ülkesinin bir sonraki nükleer denemeyi 'karargah hazır olduğunda' gerçekleştireceğini belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song-ryol Associated Press'e yaptığı açıklamada ülkesinin bir sonraki nükleer denemeyi "karargah hazır olduğunda" gerçekleştireceğini belirtti.
Kuzey Kore ve ABD öncülüğündeki müttefik devletler arasındaki gerilimi "kısır döngü" olarak değerlendiren Han Song-ryol altıncı nükleer deneme için karargahın hazır olmasını beklediklerini söyledi.
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