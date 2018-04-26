Kuzey Kore lideri Kim ile Güney Kore lideri Moon'un gerçekleştireceği tarihi görüşmenin yeri belli oldu

Resmi olarak hala savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore'nin liderleri, yarın sabah yerel saatle 9.30'da (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya geliyor. Görüşmenin yerinin belli olmasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' olarak duyurdu.



Kuzey ve Güney Kore liderlerinin tarihi randevusu, yerel saatle yarın sabah 1953 Kore Ateşkes Anlaşmasının imzalandığı Kuzey ve Güney Kore arasındaki fiili sınır köyü Panmunjom sınırında gerçekleşecek. Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.



(Habertürk)