Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hidrojen bombası için parti verdi!

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim Jong Un'un nükleer bomba testine katkıda bulunan nükleer bilim adamlarını ve diğer üst düzey askeri ve parti yetkililerini tebrik etmek için büyük bir kutlama düzenlediğini açıkladı.

Çeşitli sanat performanslarının sergilendiği kutlamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kore Merkez Haber Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafta hidrojen bombası testine katkıda bulunan nükleer bilim adamları ve mühendislerle mutlu bir poz verdiği görülüyor.

Kuzey Kore'nin nükleer programının hayata geçirilmesinde hayati rol oynadıkları belirtilen Nükleer Silahlar Enstitüsü başkanı Ri Hong Sop ve Mühimmat Sanayi Departmanı başkan yardımcısı Hong Sung Mu ile sürekli yakın bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edilen Jong Un, hidrojen bombasını geliştirilmesinde önemli rol oynayan ikilinin "devletin nükleer gücünü tamamlama hedefine ulaşırken öncülük ettiklerini" belirtti.

Kim Jong un, "Hidrojen bombasının son testinin, karşılaşılan zorluklar sırasında Kore halkına kazandırılan büyük zafer" olduğunu söyledi.