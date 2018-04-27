Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bir araya geldi Kuzey Kore lideri Kim Jong un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in(muun jay-in) Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.