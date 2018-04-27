Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in bir araya geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in(muun jay-in) Panmunjom'daki Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.
Sınırı yürüyerek geçeceği açıklanan Kim Jong-un, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.
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