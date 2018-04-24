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Kuzey Kore lideri Kim’den kaza geçiren Çinlilere ziyaret

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 32 Çinli turistin hayatını kaybettiği kazanın ardından Çin Büyükelçiliğini ve yaralıların tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etti.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 32 Çinli turistin hayatını kaybetmesine neden olan kaza faciasından dolayı üzüntüsünü dile getirmek için başkent Pyongyang’taki Çin Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kuzey Kore lideri ölenlerin ailesine baş sağlığı dileyerek, beklenmedik kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Kim, ayrıca kazada yaralananların tedavi edildiği hastaneye giderek, yaralıların tedavisi ile ilgili doktorlardan bilgi aldı.Çin'in Kuzey Kore Büyükelçisi Li Jinjun, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve kaza mağdurlarının ailelerinin Kim'in ziyaretinden haberdar edileceğini ifade etti.   

Pazar günü Kuzey Kore’nin Kuzey Hwanghae ilinde meydana gelen otobüs kazasında 32 Çinli turist ve 4 Kuzey Koreli yaşamını yitirmiş bir çok kişi de yaralanmıştı.

Çin, nükleer denemelerine tepkili olmasına rağmen Kuzey Kore’nin en önemli ekonomik ve diplomatik müttefiki.

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