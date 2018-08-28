Kuzey Kore medyası ABD'yi 'savaş başlatmak için entrika çevirmekle' suçladı

Güney Kore radyosunda Japonya'daki ABD kuvvetlerinin Pyongyang'ı istila etmek üzere tatbikat yaptıkları iddiasını konu alan bir haber yayımlanmasının üzerine Kuzey Kore medyası ABD'yi, "yüzündeki tebessümle diyalog kurarken arka planda Kuzey Kore'ye karşı savaş başlat için entrika çevirmekle" suçladı.



Kuzey Kore'nin devlet yayın organı Rodong Sinmun, Güney Kore'de yayımlanan "Filipinler'e giden ABD özel birliklerinin istila tatbikatı" haberine atıf yaparak, ABD'nin bir yandan güler yüzle diyalog kurup bir yandan da ikiyüzlülük sergileyerek gizli bir tatbikat yürüttüğünü yazdı.



Kaleme alınan yazıda, "Eğer ABD geçmişte kullandığı güçlü silahları ve şeytani emellerine ulaşma arzusu ile basmakalıp tehdit diplomasisini kullanarak birine gözdağı verebileceğini sanıyorsa yanılıyor." ifadelerine yer verildi.



Japonya'daki ABD Kuvvetleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Kore medyalarında yer alan söz konusu tatbikatla ilgili bir bilgileri olmadığı aktarıldı.