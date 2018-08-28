Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore medyası ABD'yi 'savaş başlatmak için entrika çevirmekle' suçladı

Kuzey Kore medyası, 'yüzündeki tebessümle diyalog kuran' ABD'yi 'Kuzey Kore'ye karşı savaş başlatmak için entrika çevirmekle' suçladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Kore radyosunda Japonya'daki ABD kuvvetlerinin Pyongyang'ı istila etmek üzere tatbikat yaptıkları iddiasını konu alan bir haber yayımlanmasının üzerine Kuzey Kore medyası ABD'yi, "yüzündeki tebessümle diyalog kurarken arka planda Kuzey Kore'ye karşı savaş başlat için entrika çevirmekle" suçladı.

Kuzey Kore'nin devlet yayın organı Rodong Sinmun, Güney Kore'de yayımlanan "Filipinler'e giden ABD özel birliklerinin istila tatbikatı" haberine atıf yaparak, ABD'nin bir yandan güler yüzle diyalog kurup bir yandan da ikiyüzlülük sergileyerek gizli bir tatbikat yürüttüğünü yazdı.

Kaleme alınan yazıda, "Eğer ABD geçmişte kullandığı güçlü silahları ve şeytani emellerine ulaşma arzusu ile basmakalıp tehdit diplomasisini kullanarak birine gözdağı verebileceğini sanıyorsa yanılıyor." ifadelerine yer verildi.

Japonya'daki ABD Kuvvetleri'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Kore medyalarında yer alan söz konusu tatbikatla ilgili bir bilgileri olmadığı aktarıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

Rize´den Trabzon´a yüzerek giden boğanın boğanın sahibi, kararını verdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA