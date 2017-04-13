Kuzey Kore savaşa mı hazırlanıyor?

Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerginlik tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Son olarak Rus Pravda gazetesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği bildirildi. Kuzey Kore medyasına dayandırılan haberde Kuzey Kore ordusunun savaş pozisyonu aldığı ve ülkede sirenler çaldığı belirtiliyor. Güney Koreli kaynaklar sınırın öbür tarafında halkın sığınaklara yönlendirildiğini ifade ediyor.

Çinli gazeteci Jeremy Koh'un Pyongyang'tan aktardığı bilgilere göre, başkentte çalan sirenlerin ve olağanüstü durumun nedeni ülke genelinde yapılan kutlamalardı.

ÇİN'DEN KUZEY KORE'YE UYARI

Öte yandan Kuzey Kore sorununu masaya yatıran Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'a tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Bu görüşmeden saatler önce Çin medyası, Pyongyang yönetimini bugünlerde bir hata yapmaması için uyardı. Global Times'a göre, Kuzey Kore'nin ilk nükleer testini yaptığı 2006'dan bu yana ilk kez savaşa bu kadar yaklaşıldı.

Editöryal yazıda Pyongyang yönetiminden kendi güvenliği için tüm nükleer ve füze faaliyetlerini durdurması istendi. Gazeteye göre Suriye'ye füzelerle saldıran Trump'ın benzer bir adım atmayacağının garantisi yok.

"DENİZALTILAR DA VAR, ATILACAK ADIMLARI AÇIK ETMEYECEĞİM"

Fox Business kanalında yayınlanan 'Mornings with Maria' adlı programa katılan ABD lideri Trump ise, Kuzey Kore'yi durdurmak için tereddüt etmeyeceklerini bir kez daha ilan etti. Uçak gemisi USS Carl Vinson'ın başını savaş gemilerini bölgeye gönderdiklerini hatırlatan Trump, bölgede denizaltılarının da bulunduğu mesajını verdi.

''KUZEY KORE BELASINI ARIYOR''

ABD Başkanı, dün de Twitter hesabında "Kuzey Kore belasını arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu harika olur. Eğer yardım etmezse, biz onlarsız bu problemi çözeceğiz" diye yazmıştı.

''ONLARI YERYÜZÜNDEN SİLERİZ''

Çin'in uyarılarına rağmen Pyongyang yönetimi de ABD'yi tehdit etmeye devam ediyor. ABD'ye nükleer cevap verebileceğini ilan eden Kuzey Kore'den, "Bize savaş açmaya kalkarlarsa onları yeryüzünden sileriz" açıklaması gelmişti.(Türkiye Gazetesi)