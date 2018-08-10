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Kuzey Kore savaşın bittiğini duyurdu

Kuzey Kore’nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, ABD ile savaşlarının sona erdiğini ilan etti.

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Kuzey Korenin resmi gazetesin Rodong Sinmun’da yayınlanan duyuruda, “Kuzey Kore’nin ateşkes ilanı, sadece Kore yarımadasında değil, ayrıca bölgede ve dünya çapında barışın ve güvenliğin tesis edilmesindeki ilk adımdır” değerlendirmesinde bulunuldu. Gazete, ateşkesin ABD ve Kuzey Kore’nin askeri kanatlarının da ortak deklarasyon yayınlamasıyla bölgede güvenin sağlanması için gerekli koşulların sağlanacağını ön gördüklerini açıkladı. Gazetedeki açıklamada, Kuzey Kore hükumeti ABD tarafına, savaşa son vermeyi ve ateşkes anlaşmasının barış anlaşmasına dönüştürmeyi önerdi.
 
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump, 12 Temmuz’da Singapur’da bir araya gelmiş, ortak bildiri imzalamışlardı.

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