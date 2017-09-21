Kuzey Kore Trump'ın konuşmasını 'köpek havlaması' olarak nitelendirdi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-hu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta yaptığı açıklamada Kuzey Kore'yi "yok etme" tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasını "köpek havlaması" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz çarşamba günü BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla tüm insanlığı tehdit ettiğini ve bu ülkeye karşı tüm tedbirleri almaya ABD olarak hazır olduklarını söylemişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "intihar misyonu olan roket adam" şeklinde tanımlayan Trump, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine devam etmesi durumunda "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten" başka seçeneklerinin kalmayacağını savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sözlerine dün BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-hu cevap verdi.

New York'ta bir otelin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-hu, "Şöyle bir deyiş vardır: 'Köpekler havlasa da gösteri devam eder'. Eğer Trump bizi köpek havlaması sesleriyle şaşırtmayı düşünüyorsa belli ki hayal kuruyor" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri, "Trump'ın emir kullarına acıyorum" açıklamasında da bulundu.