Kuzey Kore ve ABD arasında dünyanın en büyük anlaşması çıkabilir

Cumartesi günü Pensilvanya eyaletindeki bir mitingde konuşan Başkan Trump, "Kuzey Kore'nin barış yapmak istediğine inanıyorum. Bence zamanı geldi" diye konuştu.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim'in nükleer silahsızlanma müzakerelerinde ilerlemeye niyeti olmadığı sonucuna varması halinde ise hızla görüşmelerden çekileceğini söyledi.

ABD'nin hedefi her zaman Kuzey Kore'de kalıcı nükleer silahsızlanmanın sağlanması oldu. Kim'in bu görüşmede nükleer silahlarından vazgeçme sözü vereceğine inananların sayısı az.

Kuzey Kore halkının da nükleer denemeleri sonlandırma taahhüdüne bağlı kalacağına inandığını belirten Trump sözlerine şöyle devam etti: "Hey, görüşmede ne olacağını kim bilir? Belki hızla çıkıp gideceğim, belki de dünyanın en büyük anlaşmasını yapacağız"

Trump ve Kim arasındaki 'tarihi' görüşmenin tarihi belirlenmedi ancak Mayıs sonuna kadar ikilinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Miting sırasında Trump'ın dile getirdiği bir başka konu, çelik ve alimunyuma getirmesi beklenen ek gümrük vergisiydi. Çin, Brezilya, Türkiye gibi ticaret ortakları Trump'ın girişimine karşılık ABD'yi misilleme yapmakla tehdit ediyor.

Avrupa Birliği (AB) de tepki gösterenlerin başında geliyor.

Trump ise, buna karşılık AB'nin öncelikle kendi koyduğu bariyerleri ve kendi gümrük vergilerini kaldırması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı aksi takdirde AB ülkelerinden ihraç edilen otomobillere de gümrük vergisi getirereceğini sözlerine ekledi:

"Eğer bunu yapmazsanız, Mercedes Benz'e , BMW'ye de vergi getiririz."

(Hürriyet)