Kuzey Kore yayınladığı videoda ABD'yi vurdu
Kuzey Kore kurucu lideri Kim II Sung'un doğum günü için düzenlenen konserde yayınlanan videoda Kuzey Kore füzelerinin ABD'yi vurduğu, videonun sonunda ABD bayrağının yakıldığı görüntülendi.
Kuzey Kore kurucu lideri Kim II Sung'un doğum günü için düzenlenen konserde yayınlanan videoda Kuzey Kore füzelerinin ABD'yi vurduğu, videonun sonunda ABD bayrağının yakıldığı görüntülendi.
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