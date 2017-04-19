Kuzey Kore yayınladığı videoda ABD'yi vurdu

ABD'nin İran ile ilgili nükleer itirafı

Dışişleri Bakanı Tillerson imzasıyla Kongreye gönderilen mektupta, Tahran yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşmanın koşullarına uymaya devam ettiği belirtildi. Mektupta, buna karşın "İran'ın teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğü" ve "bazı yaptırımların kaldırılmasının ABD ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiği" duyuruldu.