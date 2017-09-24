Kuzey Kore'de yüzbinler sokağa döküldü: ABD'ye ölüm
Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 100 binden fazla kişinin katılımıyla ABD karşıtı miting düzenlendi.
- AA
Yonhap ajansının, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, Pyongyang'daki mitinge 100 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi.
Mitingde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un açıklaması da okundu. Kim, açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelttiği tehditlere karşı üst düzey önlemler alacağını belirtti.
Üst düzey yetkililerin de konuşma yaptığı mitingde, "kesin intikam" ve "Amerikan emperyalistlerine ölüm" sloganları atıldı.
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