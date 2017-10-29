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Kuzey Kore'de dev tatbikat

İngiliz medyası, Kuzey Kore’de ‘savaşa hazırlık’ kapsamında olduğu tahmin edilen halkın tahliyesiyle ilgili büyük tatbikatın gerçekleştiğini ileri sürdü.

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İngiliz medyası, Kuzey Kore’de ‘savaşa hazırlık’ kapsamında olduğu tahmin edilen halkın tahliyesiyle ilgili büyük tatbikatın gerçekleştiğini ileri sürdü.
 
Hüriyet'in haberine göre, tatbikatın 1 hafta sürdüğü ama başkent Pyongyang’ın katılmadığı belirtildi. Bazı kaynaklar ise tatbikatın bugün de devam ettiğini ifade etti. 
 
Tatbikat kapsamında, ‘düşmanın hedeflerini aydınlatmama’ amacıyla gece saatlerinde elektriklerin kesildiği kaydedildi.
 
İngiliz basını, Kuzey Kore'de ABD'nin her an kendilerine saldıracaklarına yönelik bir inanç olduğunu yazdı. 

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