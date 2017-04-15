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Kuzey Kore'de gerilim artıyor

ABD'nin füze saldırısı yapabileceği öne sürülen Kuzey Kore'nin hava sahası ve kıta sahanlığı boşaldı.

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Deniz trafiğini eş zamanlı olarak ileten Marine Traffic ve hava trafiğini eş zamanlı ileten Flightradar24 sitelerinde Kuzey Kore hayalet ülke durumunda.
 

Tüm gemiler Kuzey Kore'nin uzağından dolaşarak yol alırken, Kuzey Kore'nin hava sahasında tek bir uçak dahi görüntülenmiyor.

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