Vurdular! Kuzey Kore'den ABD'ye 'alevli' gözdağı
Kuzey Kore, bir ABD şehrinin füzelerle vurulduğu kurgu bir video hazırlayarak ABD'ye gözdağı verdi.
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim sürerken, Kuzey Kore'de devlete bağlı çalışan haber ajansı KCNA ilginç bir görüntü servis etti.
KCNA'nın servis ettiği ve Kuzey Kore kurucusu Kim İl-sung'un doğum günü törenlerinde çekildiği tahmin edilen videoda, Kuzey Kore'ye ait füzelerin bir ABD şehrini vurduğu görülüyor.
Askeri bir orkestranın arka planında gösterilen videoyu, içlerinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da bulunduğu üst düzey devlet yetkilileri izliyor.
Video yanan ABD bayrağının görüntüsüyle son bulurken, salondaki askerlerin de videoyu büyük bir coşkuyla alkışladığı görülüyor.
Haberde ayrıca Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, performanslarından dolayı orkestrayı tebrik ettiği belirtildi.
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