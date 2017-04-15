Kuzey Kore’den ABD’ye gövde gösterisi

Takım elbisesiyle dikkat çeken Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un da hazır bulunduğu; devlet televizyonundan yayınlanan kutlama törenlerinde ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş balistik füzeler tören alanından geçiş yaptı. Balistik füzelerin denizaltılardan fırlatılan tipte olduğu belirtildi. Uzmanlar tarafından ‘musudan’ olarak adlandırılan, ABD’nin Guam’daki hava üslerini vurma potansiyeline sahip güçlü orta menzilli füze de halka sergilendi.

200 GAZETECİ DAVETLİ

Kim’in danışmanı Choe Ryong Hae, törende yaptığı konuşmada, ülkenin ABD’den gelecek her tehdide cevap vermeye hazır olduğunu söyledi. Choe, Trump yönetimini, Kore Yarımadası’na asker göndererek ‘savaş durumu yaratmakla’ suçladı. Pyongyang yönetiminin yaklaşık 200 yabancı gazeteciyi ülkeye davet edip cumartesi günü ‘büyük ve önemli’ bir olaya hazır olmaları çağrısında bulunmasının ardından Kuzey Kore’nin, altıncı kez nükleer deneme yapmasından endişe ediliyordu.