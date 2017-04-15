Kuzey Kore’den ABD’ye gövde gösterisi
Üst üste gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle ABD ile arası iyiden iyiye gerilen Kuzey Kore, ülkenin kurucu lideri Kim Il-Sung’un 105. doğum gününün kutlandığı ‘Güneş Günü’ törenlerinde adeta gövde gösterisinde bulundu.
Takım elbisesiyle dikkat çeken Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un da hazır bulunduğu; devlet televizyonundan yayınlanan kutlama törenlerinde ağır vasıtaların üzerlerine yerleştirilmiş balistik füzeler tören alanından geçiş yaptı. Balistik füzelerin denizaltılardan fırlatılan tipte olduğu belirtildi. Uzmanlar tarafından ‘musudan’ olarak adlandırılan, ABD’nin Guam’daki hava üslerini vurma potansiyeline sahip güçlü orta menzilli füze de halka sergilendi.
200 GAZETECİ DAVETLİ
Kim’in danışmanı Choe Ryong Hae, törende yaptığı konuşmada, ülkenin ABD’den gelecek her tehdide cevap vermeye hazır olduğunu söyledi. Choe, Trump yönetimini, Kore Yarımadası’na asker göndererek ‘savaş durumu yaratmakla’ suçladı. Pyongyang yönetiminin yaklaşık 200 yabancı gazeteciyi ülkeye davet edip cumartesi günü ‘büyük ve önemli’ bir olaya hazır olmaları çağrısında bulunmasının ardından Kuzey Kore’nin, altıncı kez nükleer deneme yapmasından endişe ediliyordu.
Pekin’den Pyongyang’a:Kışkırtmaya son ver
Çin Komünist Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Global Times, Kuzey Kore için en iyi seçeneğin ‹nükleer programını bırakmak› olduğunu yazdı. South China Morning Post’a konuşan Çinli yetkililer ise, Pekin ile Pyongyang arasında 2001’de yenilenen karşılıklı yardım ve işbirliği anlaşması hakkında ‘Kuzey Kore nükleer denediği için uzatılmaz’ değerlendirmesinde bulundu. Global Times Gazetesi’ta ayrıca Kuzey Kore provokasyonlara son vermesi konusunda uyarıldı.
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