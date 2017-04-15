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Kuzey Kore'den ABD'ye gözdağı

15 Nisan Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim II Sung'un doğum günü nedeniyle düzenlenen törenlerde, Kuzey Kore sergilediği silahlarla adeta ABD'ye göz dağı verdi.

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15 Nisan Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim II Sung'un doğum günü nedeniyle düzenlenen törenlerde, Kuzey Kore sergilediği silahlarla adeta ABD'ye göz dağı verdi.

 

Burada ilk kez denizaltı fırlatılmış balistik füzeleri kamuoyuna sergiledi.

 

ABD-KUZEY KORE GERGİNLİĞİ

Törenler öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i Kuzey Kore'ye müdahale etmesi konusunda uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde savaş gemilerini Kore yarımadasına gönderen ABD ile Kuzey Kore arasında savaşın eşiğine gelindiği söyleniyor.

Çin ise konuyla ilgili olarak, "Eğer bir savaş çıkarsa bunun kazananı olmaz." dedi.

'EBEDİ BAŞKAN'A SAYGI

Kim hanedanın da doğum günü olarak görülen 'Güneş Günü' ülkede daha önce de büyük askeri geçit törenlerine ve silah denemelerine sahne olmuştu. Japon işgalinde gerilla olarak savaşan Kim Il Sung, 2. Dünya Savaşı sonrası ülke ikiye bölündüğünde Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Kuzey'in başına geçti. Ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen ülkede resmi olarak 'ebedi başkan' olarak görülüyor. Başkent Pyongyang'daki Kore Devrim Müzesi önünde duran heykeline bir mabet gibi saygı gösteriliyor. (ensonhaber)

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