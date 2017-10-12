Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki: Ateş topu ile karşılık vereceğiz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Genel Kurulu'nda kullandığı ifadelerle iki ülke arasındaki savaşın fitilini ateşlediğini, halk ve ordunun ABD'ye ateş topu ile karşılık verilmesini istediğini söyledi.

'ABD'Yİ CEZASIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Rus haber sitesi Sputnik'in geçtiği habere göre, Rus basınına konuşan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin lideri Kim Jong Un'un, ordunun Trump'ın bu ifadelerinin ardından ABD'yi cezasız bırakmayacağını söylediğini belirtti.

'ATEŞ TOPUYLA KARŞILIK VERECEĞİZ'

Ri "ABD'nin hesap verme vakti geldi. Askerlerimiz ve halkımız, ABD'ye sözle değil, ateş topuyla karşılık verilmesini istiyor" dedi.

Ri, Kuzey Kore'nin bağımsızlığının korunmasının aracı olduğunu söylediği nükleer silahların ana konu olduğu hiçbir görüşmede yer almak istemediklerini ve ABD ile aralarındaki güç dengesi farkını kapatmaya çok yaklaştıklarını belirtti.

TRUMP: KUZEY KORE'Yİ YOK EDERİZ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Zorunda kalırsak Kuzey Kore'yi yok ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

KİM: TRUMP'I ATEŞLE TERBİYE EDECEĞİM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu ifadelere karşılık "Akli dengesi bozuk bunak ABD'liyi kesinlikle ateşle terbiye edeceğim" demişti.