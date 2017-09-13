Kuzey Kore'den 'nükleer programı hızlandırma' tehdidi

Birleşmiş Milletler'in son yaptırımlarına yönelik ilk resmi yanıtında, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı devlet yayınından açıklamada bulundu.

Açıklamada yaptırımların Kuzey Kore'nin nükleer çabasını doğruladığı ve “bu mücadele sona ermeden en ufak bir sapma olmadan bu yolda daha hızlı ilerleneceği” belirtildi.

Korean Central News Agency'ye göre bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “ABD tarafından öncülük edilen yaptırımların yasadışı ve kötü niyetli yeni bir kademesinin benimsenmesi, Kuzey Kore'nin seçtiği yolun kesinlikle doğru olduğunu doğrulmasına imkan verdi.” dendi.

Ayrıca açıklamada Kuzey Kore'nin ülkesinin bağımsızlığını ve varoluş hakkını korumak için gücünü artırma çabalarını iki katına çıkaracağı ifade edildi.