Kuzey Kore'den 'Tünel çöktü' iddiasına ret

Kuzey Kore, nükleer deneme alanı Punggye-ri'de bir tünelin çökmesi sonucu 200'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA'da yer alan yorum yazısında, Japon Asahi televizyonunun iki gün önceki haberinde yer alan, "Punggyre-ri'deki nükleer tesiste tünel çöktüğü ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu" iddialarının doğru olmadığı kaydedildi.

Japon ve Güney Kore medyası, 31 Ekim'de Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'de inşaatı henüz tamamlanmamış tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayın ne zaman gerçekleştiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.