Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore'den 'Tünel çöktü' iddiasına ret

Japon medyasının ülkedeki nükleer deneme alanında bir tünelin çöktüğü ve yaklaşık 200 kişinin öldüğü iddiası yalanlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Kore, nükleer deneme alanı Punggye-ri'de bir tünelin çökmesi sonucu 200'e yakın kişinin yaşamını yitirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA'da yer alan yorum yazısında, Japon Asahi televizyonunun iki gün önceki haberinde yer alan, "Punggyre-ri'deki nükleer tesiste tünel çöktüğü ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu" iddialarının doğru olmadığı kaydedildi.

Japon ve Güney Kore medyası, 31 Ekim'de Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'de inşaatı henüz tamamlanmamış tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, olayın ne zaman gerçekleştiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı

Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

Photoshop değil hepsi gerçek

Photoshop değil hepsi gerçek

2018'de çıkacak en iyi otomobiller

2018'de çıkacak en iyi otomobiller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA