Kuzey Kore'nin merakla beklenen 'büyük olayı': 5 bin konutluk proje
Kuzey Kore'nin 'büyük olay' sloganıyla 200 yabancı gazeteciye davetiye göndermesi merak uyandırmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un başkent Pyongyang'da 5 bin konutluk projenin açılışını yaptı.
Kuzey Kore yönetimi ülkedeki yabancı basın mensuplarına "perşembe günü büyük ve önemli bir olay" için hazırlık yapmaları çağrısında bulunmuştu.
Bu açıklama Batı medyasında 'yeni bir silah denemesi yapılacağı' şeklinde algılansa da söz konusu "olayın" konut projesi açılışı olduğu ortaya çıktı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, basın mensuplarının eşliğinde Ryomyong caddesinde yaklaşık 5 bin konutluk bir projenin açılışını gerçekleştirdi.
'AYDINLANMA' CADDESİ
Ryomyong caddesi, Kuzey Kore'nin başkentinin önde gelen projelerinden birisi. 5 bin konutun ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağı bildirildi. Cadde ismi, "aydınlanma" anlamına geliyor.
Açılış, on binlerce Kuzey Koreli'nin katıldığı görkemli bir törenle gerçekleşti.
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