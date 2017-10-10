Kuzey Kore’nin, Güney Kore savaş planlarını ele geçirdiği iddia edildi

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Kore’den, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öldürülmesinin de içinde bulunduğu büyük bir askeri dosyayı çaldığı iddia edildi. Güney Kore milletvekili Rhee Cheol-hee bu bilginin ülkesinin savunma bakanlığından geldiğini söyledi. Söz konusu belgenin ABD ve Güney Kore tarafından hazırlanan savaş ihtimal planlarını da içerdiğini belirtti. Belgede müttefiklerin komutanlarının raporlarının bulunduğu kaydedildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı iddialarla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Kuzey Koreli hackerlerin, önemli elektrik santralleri ve askeri tesisler yanında Güney Kore özel kuvvetlerinin planlarına ulaştığı iddia edildi. Güney Koreli milletvekili Rhee, Savunma Bakanlığı Entegre Veri Merkezinden 235 gigabytes askeri dokümanın çalındığını, bunun yüzde 80’inin henüz neleri kapsadığının henüz tespit edilemediğini söyledi. Güney Kore askeri verilerinin geçen Eylül ayında hacklendiği belirtilirken, Kuzey Kore bu iddiayı reddetti. Kuzey Kore’nin Çin dahil ülke dışında özel olarak hacker eğittiğine inanıldığı kaydedildi.