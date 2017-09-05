Kuzey Kore'nin hidrojen bombasından sonra Japonya'da nükleer alarm!

Güney Kore'li bir savunma yetkilisinin açıklmamasına göre kulanılan bombada radyoaktif gaz ve asal gazların toplamının 100 kiloton olduğu tahmin ediliyor. Ve patlamanın Japonya'nın Nagasaki patlamasından 4-5 kat daha güçlü olduğunu bildiriyor.

Japonya Savunma bakanı ve Radyolojik karşı önlemler birimi özel toplanarak ortak bir karar aldılar. Buna göre 3 Eylül'den itibaren özel bir çalışma yapılarak radyoaktif toz ve soygaz toplama ve inceleme faliyeti yürütülecek.

Bu incelemeye, Japon ordusu bir kısım radyolojik tespit ekipmanları ile Japon hava kuveetleri de atmosferde bulunanabilecek radyoaktif parçacıkların verlığını tespit etmek ve nükleer deneyi teyit etmek için Kore yarımadası yakınlarında T-4 tipi arajet eğitici uçaklarını kullanarak araştırmaya katılacak.