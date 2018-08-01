Kuzey Kore'nin iade ettiği asker kalıntılarından yalnızca bir künye çıktı Kuzey Kore'nin, ABD'ye iade ettiği, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı sırasında ölen Amerikan askerlerinin kalıntılarından yalnızca birinde asker künyesi olduğu bildirildi.