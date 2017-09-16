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Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong: Nükleer program tamamlanacak

Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong, yapılan eleştirileri bir kez daha ciddiye almadı ve nükleer programlarını tamamlayacağını açıkladı.

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Japonya, ABD ve Birleşmiş Milletler'i tehdit etmekten vazgeçmeyen ve nükleer silah çalışmalarına ara vermeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Birleşmiş Milletler'in yaptırımları hakkında konuştu.

NÜKLEER PROGRAM TAMAMLANACAK

Kuzey Kore'nin füze denemesi nedeniyle acil olarak toplanan BM Güvenlik Konseyi yaptırımlara devam edilmesine karar vermişti. Alınan karar hakkında konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong, nükleer programlarını tamamlayacağını belirtti.

ÇILGIN LİDERİN TEHDİTLERİ BİTMİYOR

Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmiş ve yeni bir balistik füze denemesi yapmıştı.

ABD'nin Silahsızlanma Konferansı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Robert Wood, Kuzey Kore'ye ilişkin olası bir savaş veya askeri operasyonun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Wood, "Tüm seçenekler masada. Fakat, şu an diplomatik yol izliyoruz. Tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmak istiyoruz." karşılığını vermişti.

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