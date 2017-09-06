'Kuzey Kore'nin hidrojen bombası Hiroşima'ya atılan atom bombasından on kat güçlüydü'

Savunma Bakanı Itsunori Onodera, basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin pazar günü yaptığı nükleer denemenin büyüklüğünün 160 kiloton olduğunu, bunun Hiroşima'ya 1945'te ABD tarafından atılan atom bombasının 10 katı büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

"Bu, Kuzey Kore'nin önceki nükleer denemelerinden çok daha büyüktü. Hidrojen bombası testi olduğu ihtimalini göz ardı edemeyiz." diyen Onodera, Pyongyang'ın sadece balistik füzelerde değil aynı zamanda nükleer teknolojide de ilerleme kaydettiğini belirtti.

Bakan Onodera, nükleer denemenin gücüne dair yeni tahminin, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO) Hazırlık Komisyonundan alınan kesin sismik verilere dayandığını aktardı.

Hazırlık Komisyonu, pazar günkü nükleer denemenin 6,1 şiddetinde depreme neden olduğu bilgisini paylaştı. Komisyon, daha önce nükleer denemenin 5,8 ve 6 büyüklüğünde sarsıntıya yol açtığını tahmininde bulunmuştu.

Japon hükümeti de, ilk yaptığı açıklamada nükleer denemenin 70 kiloton gücünde olduğu tahminini paylaşmış, daha sonra bu rakamı 120'ye yükseltmişti.

ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası 16 kiloton, 3 gün sonra Nagasaki'ye bırakılan atom bombası ise 21 kiloton gücündeydi.

Bir kilotonda, 1000 ton TNT'nin patlama gücü bulunuyor.