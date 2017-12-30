Kuzey Kore'nin nükleer programında Rusya'nın parmağı mı var?

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kuzey Kore'nin balistik füze için geliştirdiği teknolojinin Soğuk Savaş döneminden sonra Rusya'nın kullandığı teknolojiden destek aldığını iddia etti. Gazete tarafından yayımlanan haberde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın kendi ICBM kuvvetini geliştirmek için kullandığı teknolojiyi Pyongyang hükümetine sattığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, Soğuk Savaş döneminden sonra çöken ABD-Rusya ortak girişiminin ardından Rusya teknolojileri için yeni pazar arayışına başladı.

Rusya'da balistik füze üzerine çalışmalar yapan Makeyev Roket Tasarım Bürosundan 60'tan fazla Rus bilim insanının 1992 yılında Moskova'da tutuklandığı haberini hatırlatan gazete, bunun nedeni olarak bilim insanlarının danışman olarak Pyongyang'a gideceklerini gösterdi.

ABD, Rusya ve Güney Kore'den yapılan açıklamarda, konu hakkında teknik bilgiye sahip bazı bilim insanlarının o yıllarda Kuzey Kore'ye geçerek, balistik füzelerin yapımı hakkında bilgi verdiği öne sürüldü.

Kaynak: cnnturk