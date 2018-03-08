'Kuzey Kore'nin silahsızlandırılması yolunda çok sayıda kritik an var'

Moon, Hristiyan din adamlarıyla görüşmesinde, gelecek ay iki ülke arasında yapılacak liderler zirvesine değinerek, "Kritik bir anın üstesinden geldik. Ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı bir barışa ulaşmak için hala atlatmamız gereken çok sayıda kritik an var." ifadesini kullandı.

Güney Kore lideri, temsilcilerinin Kuzey Kore ziyaretinin sonucunu ise ABD yönetiminin "güçlü desteğiyle" mümkün olan, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yönünde atılan büyük bir adım" sözleriyle değerlendirdi.

Güney Kore'den hafta başında yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin nisan ayı sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti. Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği belirtilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim'in, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.