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LSR’den PYD/YPG’ye 'çatışırız' resti

Suriye Demokrat Güçleri (SDG) bünyesinde faaliyet gösteren Liva Sukur Rakka’nın (LSR) lideri Eymen El Ganım, ABD’ye bağlı uçaklar tarafından bombalanmasının ardından, Suriye/TalAbyad’da bulunan Arap aşiret liderleriyle bir araya geldi.

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Arap aşiretlerinin artık harekete geçmesini isteyen El Ganım, aşiret liderlerine hitaben, “Kürtlerin bölgedeki hakimiyetini sonlandırması gerekmektedir. Arap aşiretleri olarak artık susup oturmanın zamanı geçti. Kürtlerle mücadele bağlamında öncelikli olarak Arap gençlerinin zorunlu askerlik uygulamasının sonlandırılması gerekmektedir” dedi.
 
Toplantıya katılan aşiret liderleri görüşmelerin ardından Kürtlere ‘Arap gençlerin zorla askere alınmasının durdurulması, aksi halde PYD/YPG ile çatışacağı’ yönünde mesajın iletilmesi kararı alındı.
 

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