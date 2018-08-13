Kuzey ve Güney Kore, Eylül ayında Pyongyang'da zirve yapma konusunda anlaştı
Japonya sömürgesi dönemini izleyen 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda bu yana Güney Kore toprağına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim Jong Un, Güney Kore lideri Moon Jae in ile bir araya gelmişti. Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, zirveyi görüşmek üzere bugün Panmunjom sınır kasabasında üst düzey müzakerelerde bulundular. Güney Kore Birleşme Bakanlığı Kuzey ve Güney Kore'nin Eylül ayında Pyongyang'da zirve yapma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Nisan ayında bir araya gelmiş ve sonbaharda bu kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yeni bir zirve yapma konusunda anlaşmışlardı. İki lider görüşmelerin ardından altına imza attıkları deklarasyonda "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.
İki ülke arasında 1950-1953 yılları arasında sıcak savaş yaşanmış, ardından çatışmalar bitse bile iki ülke arasındaki savaş hali günümüze kadar devam etmişti.
Bugün Panmunjom sınır kasabasında Kuzey ve Güney Koreli yetkililer, zirveyi görüşmek üzere üst düzey müzakerelerde bulundular. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey ve Güney Kore'nin Eylül ayında Pyongyang'da zirve yapma konusunda anlaştıklarını belirtti.
(Habertürk)
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