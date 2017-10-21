KYB istihbaratı Zanyari: Kerkük'te meydana gelen gelişmeler anlaşma çerçevesinde devam ediyor

Zanyari tarafından yapılan açıklamada, “Kürdistan’da şu anda meydana gelenlerin bir kısmı, 2016 yılında Kürdistan ve Irak merkezi hükümetiyle yapılan anlaşma çerçevesinde yaşanıyor. Hiçbir şekilde (Irak güvenlik güçlerince) tartışmalı bölgelerin ötesine doğru bir askeri hareketlilik olmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde yer alan İran'a muhalif silahlı grupların kamplarına yönelik bir tehlikenin olmadığı öne sürüldü.