KYB Kerkük için tavır değiştirdi

KYB Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Kosret Resul, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, herkesin referanduma katılmasını istedi.

Kerkük'te herkesi sandık başına davet eden Resul, buradakilerin referanduma katılarak "evet" oyu vermeleri gerektiğini savundu.

On yıllardır beklenen umudun gerçekleşeceğini ileri süren Resul, yarın tüm vatandaşların üzerine düşen kutsal görevi yerine getirmesi gerektiğini dile getirdi.

KYB'nin Kerkük teşkilatından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan referandumun ertelenmesi talep edilmişti.

Açıklamada, "Kürdistan bölgesinin geneli, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde referandumun daha uygun bir zamana ertelenip, dış ve iç destek garanti altına alındıktan sonra yapılmasından yanayız." ifadesine yer verilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde referandum yapacaklarını duyurmuştu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.

ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın ivedi bir şekilde iptal edilmesini istemişti.