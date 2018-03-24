Gelali, KYB'de terör örgütü PKK'yı destekleyici açıklamaların yapılmasına sert tepki gösterdi

Gelali, KYB'nin üst düzey yetkilileri ve politbüro üyelerine bir mektup göndererek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında partide bazı yetkililerin medya önünde PKK'yı destekler nitelikte açıklamalar yapması nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin çok kötü bir sürece girdiği uyarısında bulundu.

KYB içerisinde bazı yetkililerin sorumsuz davrandığını dile getiren Gelali, "Bu yetkililer televizyon kameralarının önüne çıkınca, KYB ve güçlü olduğu bölgenin çıkarlarını unutarak, Afrin'e güç göndermeyi gündeme getiriyorlardı. Böylesi açıklamalar Kürtler başta olmak üzere KYB'nin evini başına yıkmaktan öteye geçmiyor." ifadelerini kullandı

Siyasi müzayedeye sınır konulmasının gerektiğine dikkati çeken Gelali, böylesi bir siyasetin haftalık ömrünün bile olmadığını ve kimsenin çıkarlarına hizmet etmediğini söyledi.

Celal Talabani'nin Aralık 2012 tarihinde ani bir şekilde hastalanmasından sonra, Türkiye ve KYB arasındaki ilişkilerin her geçen gün kötüye doğru gittiğini hatırlatan Gelali, Talabani'nin barış süreçlerinde iyi bir rol oynadığını ve asla siyasi müzayede içerisine girmediğini belirtti.

Gelali'nin mektubu, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin hava sahasını Erbil'e açılacağını ancak terör örgütüne yönelik Süleymaniye'deki açıklamalar ve ülkenin aleyhine faaliyetlerin yoğun bir şekilde devam etmesi gerekçesiyle buraya açılmayacağını duyurmasından sonra gelmesi dikkati çekti.