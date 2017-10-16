KYB, Barzani'yi 'petrol çalmakla' suçladı
Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi (KYB) Terörle Mücadele Gücü Başkanı Lahor Cengi Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Mesut Barzani'yi 'petrol çalmakla' suçladı.
- AA
Talabani, yaptığı yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Barzani'ye sert eleştirilerde bulundu.
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğeni olan Lahor Cengi Talabani, şu ifadeleri kullandı:
"Biz Kürt halkının hakkını müdafaayla ilgilenirken, Mesut Barzani petrol çalmak ve nüfuzunu sağlamakla meşguldü. Evlatlarımızı bundan sonra onun (Barzani'nin) mevkisi için ölüme gönderemeyiz."
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