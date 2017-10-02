Lombardo: Saldırının 'yalnız kurt' dediğimiz türden bir saldırgan tarafından yapıldığını düşünüyoruz

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Ölenler arasında polis memurlarının da olabileceğine dikkati çeken Lombardo, yaralanan 2 polisin de hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Lombardo, yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Lombardo, görgü tanıklarının yukarıdan ateş açıldığını belirtmesi üzerine saldırganın Mandalay Bay Oteli'nin 32. katında bulunduğunun

belirlendiğini söyledi.

Otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğüne işaret eden Lombardo, saldırganın bölge sakini olduğuna kaydetti. Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz." diye konuştu. Bu arada polis, saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen Marilou Danley adında arkadaşını bulmaya çalışıyor.

Lombardo, saldırgana ait iki aracın bulunması için kent sakinlerinden yardım istedi. Saldırı nedeniyle bir süre kapatılan Las Vegas McCarran Havaalanı, kısmen uçuşlara açıldı.

ABD'DEKİ SALDIRININ FAİLİ ORTAYA ÇIKTI

Konser alanında halkın üzerine ateş açan şahsın 64 yaşındaki Steven Paddock olduğu açıklandı.